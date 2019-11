Actualidade

José Gomes é o novo treinador do Marítimo, sucedendo a Nuno Manta Santos, anunciou hoje o clube madeirense, que ocupa o 14.º lugar da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, de 49 anos, regressa a Portugal, acompanhado do adjunto Jorge Mendonça, depois da passagem pelo Rio Ave, clube que deixou a meio da época 2018/19, para rumar ao Reading e garantir a manutenção da equipa no segundo escalão do futebol inglês.

A permanência em Inglaterra chegou ao fim em outubro, devido aos maus resultados, com o Reading a conquistar apenas três vitórias em 14 jogos.