Espanha/Eleições

O partido independentista catalão ERC, cuja abstenção é essencial para a investidura do próximo Governo em Espanha, recusou hoje apoiar essa solução enquanto o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) resistir a "abandonar a via repressiva" na Catalunha.

Os líderes parlamentares do PSOE, Adriana Lastra, e da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que se reuniram esta manhã no parlamento, manifestaram, no entanto, a sua intenção de se voltarem a encontrar nos próximos dias.

A direção do grupo parlamentar socialista iniciou na quarta-feira contactos com outras forças políticas para tentar encontrar apoios para a investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro de um Governo de coligação com o Unidas Podemos.