Guiné-Bissau/ Eleições

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, considerou hoje sem fundamento as críticas de vários líderes políticos do país quanto ao reforço do contingente militar da África Ocidental, explicando que visa apenas ajudar a assegurar as eleições presidenciais.

Aristides Gomes reuniu-se hoje com os chefes das Forças Armadas do Senegal, Togo, Níger e Nigéria, que se encontram de visita à Guiné-Bissau, mas que no final não prestaram declarações aos jornalistas.

O primeiro-ministro guineense aproveitou as suas declarações à imprensa para refutar as críticas que lhe são dirigidas por líderes políticos, entre partidos e candidatos à presidência da República, em como seria o autor do apelo para o reforço das tropas da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) na Guiné-Bissau (Ecomib).