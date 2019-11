Actualidade

O grupo detido no Mediterrâneo, em maio de 2017, quando transportava numa embarcação 10 toneladas de haxixe carregadas em Marrocos para venda na Europa, avaliadas em 23 milhões de euros, conhece o acórdão na sexta-feira, em Lisboa.

O Ministério Público (MP) acusou nove arguidos, cinco holandeses (quatro homens e uma mulher) e quatro portugueses (três homens e uma mulher, com moradas em Vila do Conde e na Póvoa do Varzim), de tráfico de estupefacientes agravado e de associação criminosa, mas um dos arguidos de nacionalidade holandesa foi separado do processo porque não foi notificado e será julgado à parte.

Os arguidos, cinco dos quais continuam em prisão preventiva, foram detidos no âmbito da denominada 'Operação Levante', que envolveu a Polícia Judiciária, a Força Aérea, a Marinha e autoridades de vários países.