Hong Kong

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje que as manifestações em Hong Kong são "atividades ilegais violentas" e estão a colocar em causa o princípio "um país, dois sistemas" que garante a unidade da China.

O Presidente chinês considera que as manifestações pró-democracia que há mais de quatro meses assolam as ruas de Hong Kong "desrespeitam seriamente o Estado de direito e a ordem social" neste território semi-autónomo.

Em declarações feitas durante a cimeira do bloco BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] em Brasília, e reproduzidas pelo jornal oficial do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping considerou mesmo que os incidentes de Hong Kong estão a colocar em causa o princípio que norteia o sistema político "um país, dois sistemas" - a ideia proposta pelo antigo líder Deng Xiaoping para a unificação da China.