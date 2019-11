Actualidade

O Prémio de Composição DSCH--Schostakovich Ensemble será entregue pela primeira vez este ano, mas o ensemble está apreensivo quanto à sua continuidade, porque a candidatura apresentada à Direção-Geral das Artes ficou sem apoio, embora tenha sido considerada elegível.

Os resultados provisórios do concurso do programa sustentado de apoio às artes, divulgados no passado mês de outubro, pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), não contemplam a candidatura do DSCH-Schostakovich Ensemble, embora o júri a tenha considerado elegível para financiamento.

De acordo com o pianista Filipe Pinto-Ribeiro, diretor artístico do ensemble, este facto causou surpresa e deixou-o apreensivo, "pondo em causa toda a atividade" do agrupamento, não só o Prémio de Composição agora encetado, mas também outros projetos como o Verão Clássico.