Actualidade

A Polícia Judiciária Militar (PJM) constituiu um militar como arguido por "fortes indícios de abuso sexual de uma militar" dentro da Unidade onde prestavam serviço, anunciou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a PJM anunciou que, no âmbito do processo-crime, o militar foi constituído arguido na quarta-feira, dia 13, e que lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

De acordo com a PJM, existem "fortes indícios da prática de abuso sexual de uma militar, dentro da respetiva Unidade", de acordo com o "previsto e punido pelo artigo 165.º do Código Penal".