Açores/Mau tempo

O conselho das Flores, que junta personalidades políticas e da sociedade civil da ilha açoriana, vai reunir-se extraordinariamente na sexta-feira para abordar o problema do abastecimento de bens e mercadorias após a passagem do furacão "Lorenzo".

De acordo com a convocatória enviada aos conselheiros, e à qual a agência Lusa teve acesso, a questão da operacionalidade do porto das Lajes das Flores, as falhas no abastecimento de bens e serviços e a exportação de gado bovino serão matérias a abordar na sexta-feira à noite.

Os conselhos de ilha foram formados com o objetivo, diz a lei, de conferir "cada vez mais voz às forças vivas da sociedade civil, cumprindo assim o desiderato" da "pluralidade democrática" na região.