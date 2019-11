Brexit

A Comissão Europeia anunciou hoje a abertura de um procedimento de infração contra o Reino Unido por este Estado-membro, que está em processo de saída da União Europeia (UE), não ter nomeado um comissário.

"Enquanto guardiã dos tratados, a Comissão Europeia enviou hoje uma notificação formal ao Reino Unido por este ter violado as obrigações do Tratado da UE ao não sugerir um candidato para comissário europeu" representante do país, indica o executivo comunitário em comunicado.

Bruxelas adianta que as autoridades britânicas dispõem agora de cerca de uma semana, até 22 de novembro, para responder à notificação formal, e justificou que "o curto prazo se deve ao facto de a nova Comissão ter de entrar em funções o mais rapidamente possível".