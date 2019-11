Actualidade

O PAN, o BE, o PCP e o PEV apoiaram hoje no parlamento, com iniciativas legislativas, uma petição da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) para desbloquear questões ligadas à progressão salarial dos docentes do ensino superior.

O PSD remeteu a discussão para um projeto de resolução que apresentou na anterior legislatura, aprovado com os votos contra do PS, com uma recomendação ao Governo para clarificar os critérios que as instituições devem adotar para a progressão remuneratória, bem como as verbas necessárias.

A deputada social-democrata Isabel Lopes reiterou que no próximo Orçamento do Estado, o Governo "tem necessariamente que reforçar as verbas para as instituições cumprirem as suas obrigações".