Actualidade

O Mercado de Santa Maria da Feira, que é "o monumento mais visitado do concelho" enquanto obra emblemática de Fernando Távora (1923-2005), será requalificado pelo filho do arquiteto, com obras superiores a um milhão de euros, revelou a autarquia.

Inaugurado em 1959, o edifício não regista grande afluência no dia-a-dia por ter poucas lojas e bancas de venda em atividade, mas recebe milhares de visitantes em eventos pontuais ao longo do ano e acolhe também visitas de estudo organizadas por faculdades de arquitetura portuguesas e estrangeiras.

"É uma obra de referência da arquitetura mundial, está classificado como Património Nacional e é o monumento mais visitado do concelho, recebendo muito mais gente do que o próprio Castelo", declara à Lusa o presidente da Câmara Municipal da Feira, Emídio Sousa.