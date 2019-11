Actualidade

Um segredo de família e a violência verbal, psicológica e doméstica são o mote da peça "Os Nossos Dias Poucos e Desalmados", do dramaturgo irlandês Mark O'Rowe, que se estreia na próxima quinta-feira, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

"O argumento do texto assenta precisamente nisso [no segredo de família] e num tipo de violência latente que vai estando por debaixo dos diálogos", desvendou hoje o encenador João Cardoso, após o ensaio para a imprensa, que descreveu a peça "inquietante" com "violência verbal e psicológica".

Em toda a peça, escrita em 2014, há uma "constante inquietação" e "tensão", descreve João Cardoso.