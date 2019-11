Euro2020

O avançado Gonçalo Paciência vai ser hoje titular no encontro da seleção portuguesa de futebol com a Lituânia, no Estádio Algarve, em jogo do Grupo B de qualificação para o Euro2020.

A inclusão do jogador do Eintracht Frankfurt, que tem apenas uma internacionalização 'AA', é uma das surpresas do 'onze' do selecionador Fernando Santos, que também apostou no médio Pizzi e no lateral esquerdo Mário Rui.

Paciência, uma das novidades da convocatória, vai fazer o seu primeiro jogo oficial por Portugal, depois de ter jogado 45 minutos num particular com o Estados Unidos (1-1), em 2017, precisamente no dia 14 de novembro, em Leiria.