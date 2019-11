Actualidade

O presidente do Governo Regional dos Açores disse hoje que o acionista Região Autónoma mantém-se "obviamente comprometido" com a importância do grupo SATA para região e para os açorianos.

Naquela que constituiu a sua primeira reação sobre o dossiê SATA, minutos após ter sido divulgado que Luís Rodrigues vai ser o novo presidente do conselho de administração da companhia aérea, em substituição de António Teixeira, que se demitiu, Vasco Cordeiro declarou que "não é verdade" que o orçamento regional tem vindo a revelar dificuldades em cumprir os seus objetivos financeiros com a empresa.

Vasco Cordeiro falava aos jornalistas no final de uma audiência ao comandante regional dos Açores da PSP, Luís Viana, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.