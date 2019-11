Actualidade

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) aplicou à Deco Proteste Editores, Lda uma coima de 107 mil euros por envio de e-mails não solicitados, com fins de marketing direto ou de publicidade.

Na origem desta deliberação da CNPD, a cujo relatório a Lusa teve acesso, está a queixa de um particular que, entre 11 de outubro de 2011 e 05 de junho de 2013 recebeu no seu e-mail pessoal dezenas de comunicações eletrónicas com conteúdo publicitário.

A condenação decidida pela CNPD, que consta de uma deliberação de 06 de maio de 2019, apenas se torna definitiva e é exequível se não for judicialmente impugnada.