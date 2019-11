Euro2020

A Turquia e a França qualificaram-se hoje para a fase final do Europeu de futebol de 2020, face ao 'nulo' caseiro dos turcos com a Islândia, em encontro do Grupo H de apuramento.

Em Istambul, a igualdade foi suficiente para os turcos somarem o quinto apuramento, e segundo consecutivo, numa prova em que atingiram as meias-finais em 2008.

Com este resultado, a França, que hoje ainda recebe a Moldávia, também garantiu um lugar na fase final, mantendo o pleno desde 1992: vai cumprir a 10.ª presença num Europeu e oitava consecutiva.