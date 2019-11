Actualidade

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) anulou uma decisão da juíza Gabriela Hardt, alegando cópia de uma sentença, decisão que poderá favorecer o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, condenado noutro caso pela mesma magistrada.

O TRF-4 acolheu argumentos da defesa de investigados num caso de desvios de verbas em Santa Helena, cidade do interior do estado brasileiro do Paraná, que acusou a juíza de copiar os argumentos do Ministério Público Federal (MPF) na condenação, sem analisar os factos.

A decisão poderá favorecer o ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por Hardt a 12 anos e 11 meses de prisão em fevereiro passado, num processo sobre obras numa quinta na cidade de Atibaia, localizada no interior do estado de São Paulo, usando parte de uma sentença proferida contra o mesmo réu pelo ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro.