Actualidade

Histórias de mulheres que resolvem retomar as suas vidas, por improvável e difícil que o processo se prefigure, foi o ponto de partida do espetáculo "Black Stars", em cena a partir de hoje, no Teatro Taborda, em Lisboa.

Criada pelo Teatro da Garagem, a peça "Black Stars" é a 100.ª montagem deste coletivo, tem texto e encenação de Carlos J.Pessoa, e chega agora a Lisboa, depois da estreia em Milão, em 2018, onde foi distinguida nos prémios Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro.

Para o Teatro da Garagem, que celebra 30 anos de atividade regular, "Back Stars" é um espetáculo "sentido e triste", sobre o questionamento que cada ser humano faz de si próprio, convidando cada um a entrar no lado "negro" da sua personalidade "de cadeias acesas".