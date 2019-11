Actualidade

O Tribunal de Família e Menores da Amadora decidiu hoje manter numa casa de acolhimento temporário as gémeas retiradas aos pais, em agosto deste ano, com quem viviam numa garagem sem condições, neste concelho do distrito de Lisboa.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte judicial, a qual indicou que a decisão foi tomada depois de o tribunal ouvir os pais, acrescentando que, dentro de dois meses, o juiz vai voltar a reavaliar a situação.

Em 23 de agosto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou que iria "analisar e avaliar os procedimentos desencadeados" neste caso.