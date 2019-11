Actualidade

A Comissão de Utentes do Seixal vai realizar uma vigília no Hospital Garcia de Orta, no distrito de Setúbal, na próxima segunda-feira, por estar confirmado que a urgência pediátrica vai encerrar todas as noites.

Os utentes reuniram-se hoje com a ministra da Saúde, Marta Temido, em Lisboa, e afirmam que "não há uma evolução" em relação à falta de pediatras no hospital de Almada.

"O que falámos de que a urgência iria fechar a partir do dia 18, todos os dias da semana, a partir das 21:00 e até às 08:30 do dia seguinte, isso mantém-se", adiantou à Lusa José Lourenço, da Comissão de Utentes da Saúde do Concelho do Seixal.