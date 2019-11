Euro2020

A Inglaterra, que goleou em casa o Montenegro (7-0) no jogo 1.000 da sua história, e a República Checa, vencedora por 2-1 na receção ao Kosovo, qualificaram-se hoje para a fase final do Europeu de futebol de 2020.

Na penúltima ronda do Grupo A, os ingleses ganharam com tentos de Alex Oxlade-Chamberlain (11 minutos), Harry Kane (19, 24 e 37) e Marcus Rashford (30), Aleksandar Sofranac (66, na própria baliza) e Tammy Abraham (84), enquanto os checos triunfaram com tentos de Alex Kral (71) e Ondrej Celustka (79), após o tento de Atdhe Nuhiu (50).

A seleção inglesa, que conta no seu historial com um título mundial, em 1966, vai disputar a fase final do Europeu pela 10.ª vez, tendo como melhores registos o terceiro lugar em 1968 e a presença nas 'meias' em 1996.