Actualidade

Um recital de Maria João Pires, a antestreia de "Marighella", de Wagner Moura, e um simpósio sobre "Resistências", com a presença do ex-presidente do Equador Rafael Correa, marcam o Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), que começa hoje.

O LEFFEST, a cumprir a 13.ª edição, abrirá hoje com a exibição do filme "Passámos por Cá", do realizador britânico Ken Loach, no Espaço Nimas, em Lisboa, seguindo-se um debate sobre "Revolução e sociedade: Como lutar sobre a questão social?".

A programação do festival estará repartida entre aquelas duas cidades como vários ciclos de homenagens, nomeadamente aos realizadores Wim Wenders e Christian Petzold, ao ator Willem Dafoe, à realizadora portuguesa Rita Azevedo Gomes e ao autor e produtor de cinema de animação José Miguel Ribeiro.