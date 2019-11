Mau tempo

Nove barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras quatro condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Aveiro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

De acordo com a AMN, as barras marítimas de Viana do Castelo, Leixões, Douro e Lagos estão condicionadas.