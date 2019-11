Actualidade

O cantor Miguel Ângelo edita hoje "Nova(pop)", álbum criado em colaboração com quatro "nomes da nova pop portuguesa" (Chinaskee, D'Alva, Filipe Sambado e Surma), e que serve para assinalar os 35 anos de carreira do vocalista dos Delfins.

Miguel Ângelo fala de "Nova (pop)" como um álbum colaborativo, porque os temas que contam com a participação de Chinaskee, dos D'Alva, de Filipe Sambado e de Surma "não são duetos", estes "nomes da nova pop portuguesa" não foram convidados apenas para cantarem ou tocarem com o cantor.

"São colaborações. Dei-lhes praticamente carta branca para que, com aquela canção que eu gravei no meu 'home studio' [estúdio caseiro], eles fizessem o que quisessem, levassem aquilo na direção que lhes apetecesse e que tivesse que ver com o universo musical muito próprio de cada um deles", contou em declarações à Lusa.