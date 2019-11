Actualidade

Eric Maskin, Nobel da Economia de 2007, considerou à Lusa ser uma sorte Jair Bolsonaro, na Presidência do Brasil há cerca de um ano, "não ter provocado mais estragos".

"Receio que, no geral, ele [Bolsonaro] esteja à altura das expectativas. Não mudou de posições, mostrou o quão ignorante é, o quão preconceituoso é, o quão extremo é. E acho que devíamos considerar-nos sortudos por ele não ter conseguido causar mais estragos do que já provocou", afirmou Eric Maskin, em entrevista à Lusa.

O Nobel da Economia de 2007 falava à margem da 11.ª edição do 'Encontro UECE Lisbon Meetings in Game Theory and Applications', um evento anual que reúne os principais estudiosos que realizam investigações teóricas ou aplicadas no campo da teoria dos jogos, e que decorreu no ISEG, em Lisboa, entre os dias 07 e 09 de novembro.