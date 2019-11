Actualidade

O ministro do Comércio e Indústria moçambicano considerou hoje que a entrada de investimento perspetiva uma melhoria do 'rating' do país nos mercados financeiros.

"Com a assinatura do FDI [sigla inglesa para 'decisão final de investimento', relativa a um dos megaprojetos de gás] mais este compacto [linha de financiamento apoiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento e Portugal], quero crer que o nosso 'rating' internacional ainda vai subir", referiu Ragendra de Sousa, em conferência de imprensa, em Maputo.

Na última semana, a agência de 'rating' Fitch retirou Moçambique da lista de países em incumprimento financeiro, atribuindo-lhe uma notação de CCC, o terceiro pior nível de análise, no seguimento da reestruturação dos títulos de dívida soberana.