CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO PRIMEIRO PARÁGRAFO O NOME DO MINISTÉRIO, QUE É DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA E NÃO DO AMBIENTE E DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA)

A retirada dos resíduos industriais perigosos depositados em São Pedro da Cova, em Gondomar, pode avançar no início do próximo ano, estando "desbloqueada pelo tribunal", avançou hoje à Lusa fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática.

"O tribunal decidiu a favor da CCDR-N [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte] e contra a empresa que contestou, o que significa que a retirada pode avançar. Faltará consignar a obra", disse a mesma fonte, referindo-se a um processo que se arrasta há mais de um ano no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.