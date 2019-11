Actualidade

O projeto Fortific-Arte, impulsionado pelo Consórcio Transfronteiriço de Cidades Amuralhadas, que integra o município de Almeida e o Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Espanha), contribuiu para animar e para divulgar o território de ambos os lados da fronteira.

O Fortific-Arte - plano de promoção, valorização e investigação do património cultural dos centros históricos fortificados da área transfronteiriça luso-espanhola - começou em 2017 e termina em dezembro deste ano.

Entre as várias ações desenvolvidas e apoiadas pelo Fortific-Arte estão uma exposição sobre as fortificações do período visigótico (Ciudad Rodrigo, Espanha) e recriações sobre as guerras peninsulares (Almeida, Portugal).