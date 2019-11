Actualidade

A agência de notação financeira ARC Ratings anunciou hoje que melhorou a perspetiva de Portugal de estável para positiva, "com base na melhoria contínua dos principais indicadores económicos", sobretudo do investimento.

"A ACR Ratings mudou o 'outlook' [perspetiva] de positivo para estável e confirmou o 'rating' de 'BBB' de longo prazo", afirma a agência em comunicado.

O maior contributo para a melhoria do 'outlook' foi a componente do investimento e os "esforços contínuos de consolidação orçamental", que a agência de notação assume que serão mantidos no mercado no curto e médio prazo.