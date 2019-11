Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) com o pelouro da Integração e Desenvolvimento Regional considerou hoje que a desvalorização do kwanza é parcialmente induzida pela política económica, que diz ser a adequada.

"A desvalorização do kwanza é um processo no qual o Governo está a tentar liberalizar o regime económico, procurando uma maneira mais justa, eficiente e transparente de leiloar a aquisição e disponibilização de moeda estrangeira, e é uma das principais razões para ver este nível de depreciação", disse Sherif Khaled em entrevista à Lusa em Abidjan, à margem da reunião extraordinária de governadores para aprovação do aumento de capital do BAD.

"Esta maneira é a forma certa de atuar, mas obviamente tem um efeito abrangente em toda a economia, e é induzida parcialmente pela política do governo para retificar a situação atual", acrescenta o banqueiro, descrevendo a situação anterior, em que havia uma limitação à oscilação da moeda, como um obstáculo ao crescimento.