Hong Kong

O Governo de Hong Kong prevê uma recessão de 1,3% este ano, naquela que poderá ser a primeira contração anual da economia desde 2009, numa altura em que o território assiste a uma grave crise social e política.

Só no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIN) da ex-colónia britânica caiu 3,2%, entrando em recessão técnica pela primeira vez nesta década, já que nos três meses anteriores a economia também havia diminuído 0,4%.

Citado pela imprensa local, Andrew Au, economista do Governo, indicou que as manifestações que duram há mais de cinco meses no território atingiram vários setores da economia.