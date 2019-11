Actualidade

A economia de Macau registou uma recessão económica de 3,5%, em termos reais, entre janeiro e setembro deste ano, em relação a igual período de 2018, foi hoje anunciado.

De acordo com as estimativas da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a quebra observada no Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano foi de 4,5% e deveu-se ao "alargamento da queda observada das exportações de serviços".

A procura externa continuou a abrandar, com as exportações de serviços a descer 4,7% e as exportações de bens a subir ligeiramente 0,5% no trimestre passado.