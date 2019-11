Actualidade

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) afirmou hoje que a previsível assinatura em julho próximo, em Luanda, de uma convenção-quadro sobre mobilidade na comunidade de países língua portuguesa será "um marco histórico".

Francisco Ribeiro Telles discursava na sessão de abertura X reunião de ministros do Turismo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre hoje na cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo, tendo destacado na intervenção o trabalho técnico que está a ser feito na preparação do acordo sobre mobilidade para os nove Estados-membros.

Segundo o diplomata, está prevista já uma reunião extraordinária do conselho de ministros (ministros dos Negócios Estrangeiros ou Relações Exteriores) da CPLP para março ou abril, a ter lugar em Cabo Verde, país que tem a presidência rotativa da organização.