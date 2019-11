Actualidade

Os mais de mil delegados da UNITA, maior partido da oposição em Angola, que vão hoje escolher o sucessor do presidente cessante, Isaías Samakuva, iniciaram hoje a votação depois das 13:00, processo que deve demorar pelo menos duas horas.

No último dia do XIII Congresso da UNITA, as cores do "Galo Negro", o vermelho e o verde, que os 1.110 delegados presentes envergam, dominam hoje o complexo do SOVSMO no município de Viana, em Luanda, à medida que os eleitores convergem para as mesas eleitorais.

São provenientes das 18 províncias e do estrangeiro (incluindo Portugal, Espanha, França, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suíça, Estados Unidos da América, Zâmbia, República Democrática do Congo, Namíbia e África do Sul) e vão escolher entre os cinco candidatos que disputam o lugar de novo presidente da UNITA, o terceiro líder do partido fundado por Jonas Savimbi em 1966.