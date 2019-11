Venezuela

A oposição venezuelana e os simpatizantes do Governo saem de novo às ruas no sábado, uns para exigir que Nicolás Maduro abandone o poder e outros em apoio ao Chefe de Estado e ao ex-presidente da Bolívia.

"Hoje o país precisa de nós, de todos. O elemento central é a união e mobilização. Os objetivos estão a cumprir-se. Há que romper com a falsa normalidade. À rua sem retorno, é estar na rua até conseguir os objetivos", disse hoje o presidente do parlamento, onde a oposição tem a maioria.

Juan Guaidó - que em janeiro jurou assumir as funções de presidente interino do país até que Nicolás Maduro abandone o poder, se convoque um governo de transição e eleições livres e transparentes no país - tem insistido nos últimos dias em apelar aos venezuelanos a que confiem no roteiro que definiu para cumprir com os objetivos.