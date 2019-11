Actualidade

O ministro do Turismo de Cabo Verde, José Gonçalves, afirmou hoje que o futuro acordo sobre mobilidade dentro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), esperado para julho próximo, contribuirá para a "afirmação" do setor turístico dos Estados-membros.

O governante discursava na sessão de abertura da X reunião de ministros do Turismo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre hoje na cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo, tendo destacado os fatores para a promoção do turismo no espaço da organização.

"Mobilidade, livre circulação, facilitação de vistos e conectividade, é um futuro que deve começar hoje, é de importância crucial para a nossa afirmação na nossa comunidade", defendeu.