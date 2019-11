Actualidade

O secretário-geral do PS considerou hoje insustentável do ponto de vista social a situação em que classes médias e pequenas empresas suportam a maior parte do esforço fiscal e defendeu um acordo internacional para taxar multinacionais tecnológicas.

Esta posição foi defendida por António Costa na conferência da Aliança Progressista, num discurso em inglês em que analisou algumas das causas da "ameaça populista" às correntes socialistas, sociais-democratas e progressistas a nível mundial.

Nesta conferência com a presença de vários chefes de Governo sociais-democratas e socialistas da União Europeia, o primeiro-ministro considerou que "não basta denunciar a ameaça populista" e que é preciso "encarar os factos com realismo", procurando "saber o motivo de alguns eleitores da classe trabalhadora e média, que costumavam votar na esquerda, agora estão votando em extremistas".