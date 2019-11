Actualidade

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro afirmou hoje que "a muleta do PS é o PCP e a bengala é o BE" e não o PSD, desejando "oposição exigente" e "postura de escrutínio" face ao Governo socialista.

"Eu quero que o PSD, esta semana, neste debate, nos próximos, a partir de janeiro ou fevereiro, tenha sempre uma postura de escrutínio à ação do Governo. Nós somos os líderes da oposição, não somos a muleta nem a bengala do PS. A muleta do PS é o PCP, a bengala é o BE ou vice-versa. Não somos nós. Temos de aproveitar todos os debates para colocar as questões que interessam à vida das pessoas", disse.

O ex-líder parlamentar do PSD respondia à agência Lusa à margem de uma visita ao centro de distribuição da empresa de brinquedos tecnológicos "Science4you" (ciência para ti, em Português), no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), em Loures.