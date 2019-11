Actualidade

O presidente da câmara cabo-verdiana de São Filipe apelou hoje ao apoio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) no processo de candidatura da ilha do Fogo, juntamente com a do Maio, à Reserva da Biosfera da UNESCO.

A posição de Jorge Nogueira foi assumida na abertura da X Reunião de Ministros do Turismo da CPLP, que decorre hoje na cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo, precisamente um mês depois de o Governo cabo-verdiano ter apresentado as fichas de candidatura na UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

"Estamos conscientes da responsabilidade, mas também esperançosos com a ainda maior visibilidade que a ilha terá e com as enormes vantagens do trabalho em rede e do efeito de partilha e de promoção do nosso território com as demais reservas da Biosfera", destacou o presidente da câmara de São Filipe, capital da ilha do Fogo.