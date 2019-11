Actualidade

O ministro da Administração Interna afirmou hoje que o Governo não dialoga com "forças sem rosto" dentro das forças de segurança como o chamado Movimento Zero, que participará numa manifestação de polícias marcada para dia 21 em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas à margem de um exercício de preparação para o risco sísmico numa escola secundária de Oeiras, Eduardo Cabrita afirmou que as reuniões que teve com sindicatos de polícia na quinta-feira não tinha "nenhum objetivo de travar a manifestação".

As cinco organizações sindicais tiveram a sua primeira reunião com o novo executivo num "novo tempo" iniciado com a aprovação parlamentar unânime do novo estatuto sindical das polícias no fim da legislatura passada, "um diálogo sindical feito com sindicatos legitimados, certamente não será feito com forças sem rosto", declarou.