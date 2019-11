Actualidade

O ministro do Ambiente disse hoje que o compromisso espanhol é que, em meados de dezembro, a barragem de Cedilho, no Tejo, "já terá uma quantidade de água" que permitirá o cumprimento da Convenção de Albufeira "sem qualquer sobressalto".

"O compromisso do lado espanhol foi que, nas transferências que já está a fazer e com a expectativa de chuva que já tem caído e sobretudo que vai cair com mais intensidade a partir da próxima semana, assim dizem as projeções meteorológicas, em meados de dezembro Cedilho já terá uma quantidade de água que fará com que a Convenção de Albufeira seja cumprida sem qualquer sobressalto a partir daí", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

No início desta semana, o ministro do Ambiente e Ação Climática português disse aos jornalistas que esperava ter uma resposta de Espanha ao longo da semana sobre as "negociações pensadas no longo prazo", para haver "maior regularidade" no caudal do rio Tejo.