O Governo quer equipar todos os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) do país com consultórios dentistas até ao final desta legislatura, uma medida existente em 89% da rede, disse hoje a ministra da Saúde.

Em declarações aos jornalistas, depois de inaugurar um consultório dentista no Centro de Saúde de Valbom, concelho de Gondomar, Marta Temido referiu que atualmente Portugal tem "105 consultórios de saúde oral nos cuidados de saúde primários", algo que quer "aumentar".

"A aposta na saúde oral tem sido uma marca da ação governativa da anterior legislatura que vai perdurar na atual legislatura. A par do cheque dentista, temos feito a aposta nos cuidados de proximidade, nos centros de saúde. Temos 80% dos nossos Agrupamentos de Centros de Saúde com respostas de saúde oral e 40% dos nossos concelhos com respostas de saúde oral. O objetivo é a cobertura integral nesta legislatura", anunciou a governante.