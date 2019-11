Actualidade

A Comissão Política Distrital do PSD da Guarda anunciou hoje que declara "apoio inequívoco" a Rui Rio na disputa interna, por considerar que é o candidato que "mais adequadamente serve os interesses do PSD e do país".

A distrital do PSD, presidida por Carlos Peixoto, refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que os seus membros decidiram manifestar "apoio inequívoco e incondicional à recandidatura de Rui Rio para presidente do partido".

"A decisão tomada teve em consideração a importância que esta eleição assume para o futuro do partido e partiu da ponderação de que Rui Rio é atualmente o candidato que mais adequadamente serve os interesses do PSD e do país", é justificado.