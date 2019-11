Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que, em princípio, irá à posse do Presidente Moçambicano, Filipe Nyusi, no dia 15 de janeiro, com possível passagem por Angola.

Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio enquanto visitava o Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, onde esteve duas horas e meia, e mais tarde confirmou a informação aos jornalistas.

"Haverá a tomada de posse do Presidente moçambicano no dia 15 de janeiro e, em princípio, se tudo se vier a confirmar, estarei na tomada de posse do Presidente Nyusi", declarou o chefe de Estado, adiantando que "pode ser que haja a hipótese de passar por Angola no caminho para Moçambique".