O Centro Hospitalar do Porto reduziu de 103 dias para 76 dias o tempo médio entre a primeira avaliação de doentes com cancro do pulmão e o início do tratamento, através da criação de uma "Via Verde".

Os dados foram hoje apresentados pelo médico António Araújo no Fórum do Medicamento, que decorreu em Lisboa, e respeitam a uma comparação entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre deste ano.

Num ano, a demora média entre a primeira consulta no hospital e o início do tratamento passou de 103 dias para 76 dias.