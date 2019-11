Actualidade

O ministro do Ambiente e Ação Climática garantiu hoje que a retirada dos resíduos industriais perigosos depositados em São Pedro da Cova, em Gondomar, vai começar no início do próximo ano.

"Eu tenho-me esforçado mais por retirar dali aqueles resíduos do que qualquer outro que me tenha antecedido", afirmou aos jornalistas João Pedro Matos Fernandes, que falava em Vila Real, no final da cerimónia de constituição da empresa intermunicipal Águas do Interior Norte.

O ministro explicou que houve um concurso que foi impugnado judicialmente e a decisão demorou "cerca de um ano e meio" por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.