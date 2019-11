Actualidade

A bancada do PSD propôs hoje um minuto e meio de intervenção aos deputados únicos nos principais debates parlamentares e a sua presença na conferência de líderes sempre que o Presidente da Assembleia da República (PAR) o solicitar.

As propostas constam do projeto de alterações ao regimento do parlamento apresentado pelo grupo parlamentar social-democrata, a que a Agência Lusa teve acesso, e que incluem ainda a presença de deputados únicos representantes de um partido (DURP) na comissão permanente da Assembleia da República, o órgão que funciona durante os períodos em que o parlamento não tem trabalhos em curso (férias de verão, por exemplo) ou quando aquele órgão de soberania se encontra dissolvido.

Do projeto do PSD não constam alterações quanto ao modelo ou periodicidade dos debates com o primeiro-ministro.