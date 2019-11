DGArtes

O Bloco de Esquerda (BE) requereu hoje "com caráter de urgência" a audição da ministra da Cultura, Graça Fonseca, no parlamento, para que esta preste esclarecimentos sobre os resultados dos concursos de apoio às artes.

No documento hoje entregue, as deputadas do BE Beatriz Gomes Dias e Alexandra Vieira, da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, salientam que "os resultados dos concursos bienais de apoios às artes, conhecidos a 11 de outubro, confirmaram um panorama de largo subfinanciamento às estruturas artísticas".

Os resultados provisórios dos concursos de apoio às artes para o biénio 2020/2021 foram divulgados a 11 de outubro pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) e deixaram sem apoio 75 das 177 candidaturas consideradas elegíveis pelos júris.