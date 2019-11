Brexit

O 'Brexit' vai tornar Portugal mais periférico na União Europeia e o país deve contrariá-lo tentando utilizar a massa crítica que tem para influenciar a política europeia para África, defendeu o especialista em assuntos europeus Miguel Poiares Maduro.

A saída do Reino Unido da UE representa "um desafio estratégico" para Portugal em termos da sua política externa e do relacionamento com o resto do mundo, considerou Poiares Maduro, especialista em Direito Europeu e professor no Instituto Universitário Europeu de Florença, Itália.

O especialista, que falava num debate em Lisboa sobre os desafios da UE para os próximos cinco anos, considerou que o reforço da dimensão atlântica não deve ser prioritário para Portugal, desde logo porque essa não é, ao contrário de África, uma prioridade da política externa da UE.