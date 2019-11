Actualidade

Representantes dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) encontram-se em janeiro para preparar o texto final de um acordo de mobilidade, com o secretário-executivo a assumir que "há uma luz ao fundo do túnel" para esse entendimento.

A posição foi assumida por Francisco Ribeiro Telles, questionado pela Lusa no encerramento da X reunião de ministros do Turismo da CPLP, que decorreu hoje na cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo.

"Não queria ser demasiado otimista em relação a isso [acordo sobre mobilidade na CPLP], mas há uma luz ao fundo do túnel", afirmou o secretário-executivo da organização.